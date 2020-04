0 Facebook Covid19, Napoli piange l’avvocato Tuccillo: era in coma da giorni Il legale molto amato e conosciuto non ce l'ha fatta. Ricoverato giorni dopo il suo compleanno è deceduto nella notte di Pasqua Cronaca 12 Aprile 2020 10:43 Di redazione 2'

È deceduto all’età di 78 anni uno dei migliori avvocati di Napoli e non solo. Non ce l’ha fatta Enrico Tuccillo, il noto legale penalista è deceduto proprio nel giorno della Resurrezione pasquale. Era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Loreto Mare.

Tuccillo era in coma dopo che era stato trasferito presso i nosocomio napoletano di via Marina dal Cotugno. Ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito dal coronavirus, Tuccillo ci ha lasciati alle prime luci dell’alba.

Il mondo dell’avvocatura e della giustizia è in lutto. Tantissimi i messaggi di cordoglio per una persona voluta bene da tutti. Tuccillo sarà ricordato per aver difeso ultimi e potenti.

E’ uno dei più noti penalisti di Napoli e non solo, Enrico Tuccillo è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Loreto Mare. Il 3 marzo aveva festeggiato il suo settantottesimo compleanno con una grande festa, in cui aveva invitato tutti i suoi amici e colleghi. Tante le foto in cui sorride con i suoi cari accompagnate da frasi come: “Ecco come combattiamo i virus a Napoli”. Un modo per esorcizzare la paura, quel male che ha messo in ginocchio l’intero Paese.

Come sta l’avvocato Enrico Tuccillo

Poi ha iniziato a stare poco bene. Ricoverato in un primo momento all’ospedale Cotugno di Napoli, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito al Loreto Mare, dove si trova attualmente in Rianimazione. La notizia delle condizioni di salute dell’avvocato Tuccillo si è immediatamente diffusa a Napoli. Sono tantissimi i messaggi da parte di amici e colleghi, che adesso sperano possa riprendersi presto.

Il collega Pietro Funaro scrive: “Preghiamo per l’avvocato Enrico Tuccillo. Mi dicono che è in coma per il Coronavirus”. Tuccilo non è conosciuto solo per essere un noto penalista, ma anche per essere un grande tifoso del Napoli, tant’è che partecipava spesso alle varie trasmissioni sportive come opinionista. Il primo a dare la notizia è stato Gennaro Montuori, conosciuto con il nome di Palummella, grande amico del penalista.

Intanto, dalla famiglia conservano il massimo riserbo sulle condizioni di salute dell’avvocato Tuccillo. Sembrerebbe, però, secondo quanto affermerebbero voci amiche, che il penalista sia intubato per problemi respiratori.