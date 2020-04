0 Facebook Covid19 in Campania, muore noto imprenditore. Il Sindaco: “Contagiato in ospedale” Antonio Comitino, 65 anni, lascia una moglie e due figli. La rabbia del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato Cronaca 12 Aprile 2020 13:52 Di redazione 1'

“Piangiamo un’altra vittima ma questa volta, come temevamo, viene fuori dall’ospedale, uno di quelli che verosimilmente hanno contratto lì l’infezione. Chiamerò nuovamente il presidente della Regione ma non per gli auguri, perché intervenga“, lo ha dichiarato Manlio Torquato sindaco di Nocera Inferiore.

Il primo cittadino, come riportato da Il Mattino, si è infuriato quando ha saputo del decesso di Antonio Comitino. Quest’ultimo, 65 anni, era uno degli imprenditori più importanti e conosciuti della Campania originario del salernitano.

Comitino era ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Ruggi D’Aragona. Prima era stato trasportato al nosocomio di Nocera dove avrebbe contratto il coronavirus. Il 65enne ha lasciato una moglie e due figli.