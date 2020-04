0 Facebook Covid19 a Torre del Greco, morti due anziani nel giorno di Pasqua Il triste annuncio del Sindaco Giovanni Palomba Cronaca 12 Aprile 2020 21:43 Di redazione 3'

Due i decessi a causa del coronavirus a Torre del Greco. Il covid19 ha reso tragica la domenica di Pasqua per la cittadina vesuviana in provincia di Napoli. A dare il triste annuncio il Sindaco Giovanni Palomba:

AGGIORNAMENTI CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Torre del Greco, 12 Aprile 2020​

Sono due i decessi per COVID- 19 accertati nella giornata odierna, a Torre del Greco, mentre non è stato registrato alcun nuovo contagio.

Si tratta di C. L. di anni ottanta, e, di C. G. di anni settantotto.

È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, al termine del consueto aggiornamento, sentita l’ Unità di Crisi dellaProtezione Civile Regionale e i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Il bilancio certificato dal team di Palazzo Baronale ​ – a lavoro per il trentottesimo giorno continuo – è il seguente:​

Totale ospedalizzati: 18;

Totale in isolamento domiciliare: 26;

Totale guariti dal COVID: 26;

Totale decessi: 17;

Totale esito tamponi odierni: 7 (Tutti Negativi)

Nel frattempo, si attendono i risultati di altri tamponi effettuati e, al momento, ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

Una giornata di intensi controlli che ha visto particolarmente impegnate sul territorio – in modo sinergico e coordinato – tutte le Forze dell’Ordine per garantire il rispetto delle misure restrittive di sicurezza ed evitare fenomeni di spostamento di massa. Le attività di pattugliamento continueranno anche nella giornata di domani.

“ Voglio rinnovare – ​ le parole del sindaco,Giovanni Palomba – il mio personale augurio a tutte le famiglie e a tutti i cittadini, di buona Pasqua. Un giorno diverso da quello che, sicuramente, avremmo voluto vivere ma non per questo meno intenso negli affetti. Un doveroso ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per il capillare lavoro che hanno svolto, in questo particolare giorno di festa, e, un sincero ringraziamento a tutti i torresi per la collaborazione dimostrata. Oggi abbiamo dato una bella immagine di comunità, unita e coesa. Una raccomandazione è d’obbligo per la giornata di domani. Non è consentito spostarsi, né scendere sulle spiagge, né andare nelle pinete. Ci saranno posti di blocco e controlli serrati sull’intero territorio. Sono giornate particolari. Cerchiamo di trascorrerle a casa in serenità e tranquillità con le nostre famiglie. Non sfiduciamoci e non molliamo. Uniti ce la faremo.

IL POST DEL PRIMO CITTADINO –