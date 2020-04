0 Facebook Coronavirus, gita di Pasqua in campagna: 600 euro di multa a testa Cronaca 11 Aprile 2020 15:36 Di redazione 1'

La tentazione di raggiungere la seconda casa in campagna per trascorrere Pasqua e Pasquetta all’aperto e’ stata troppo forte e anche molto cara. Oltre che destinata a lasciare solo delusione. Per una famiglia napoletana di 6 persone e’ scattata la sanzione di 600 euro a testa. Oltre che l’obbligo di quarantena per 14 giorni e l’ordine di tornare a casa a Napoli.

Sono stati i vigili urbani di San Martino Valle Caudina, durante un controllo proprio in vista dell’arrivo di turisti per le festività pasquali, a sorprendere la famiglia diretta verso la seconda casa a Pietrastornina. Nel corso dei controlli sono stati fermate anche due persone, una di Cervinara e l’altra di Montesarchio, in provincia di Benevento, che a San Martino si trovavano senza un valido motivo. Sanzione da 600 euro anche per loro e obbligo di quarantena per le prossime due settimane.