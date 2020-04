0 Facebook Covid19, l’appello dei commercianti di Fuorigrotta: “Aprite il mercato alimentare” In 40 hanno scritto un appello al Sindaco De Magistris per superare la crisi economica. L'idea del 'Salta la fila' Economia 11 Aprile 2020 19:08 Di Andrea Aversa 3'

Un grido quello lanciato da 40 commercianti del settore alimentare che da settimane stanno affrontando questa grave crisi causata dall’emergenza del coronavirus. Un appello destinato al Sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

40 persone che lavorano presso il mercato Pietro Metastasio di Fuorigrotta e che le disposizioni varate da Governo e Regione, in merito alla chiusura delle attività commerciali, stanno riducendo alla fame.

I commercianti hanno chiesto la riapertura solo degli spazi dediti alla vendita di prodotti alimentari. Ovviamente i commercianti e i loro dipendenti lavoreranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza anti-contagio.

“Perché veniamo discriminati rispetto ai supermercati?“. I commercianti hanno anche chiesto l’autorizzazione per attivare una loro iniziativa chiamata ‘Salta la fila‘. I loro clienti potrebbero contattare privatamente il venditore per ricevere la spesa a domicilio.

L’APPELLO –

Egregio Sig.. Sindaco sono un commerciante alimentare che lavora presso il mercato “Pietro Metastasio” di Fuorigrotta.

Parlo a nome mio e di tutti gli altri commercianti della struttura rispetto alla sua firma al decreto che ha chiuso genericamente tutti i mercati a causa del covid19. Il provvedimento non ha tenuto conto conto che noi alimentari del mercato possiamo organizzarci per fare in modo che si rispettino tutte le normative vigenti contro il coronavirus. Tutto questo noi lo stavamo facendo già in automatico. Il discorso non è solo relativo alla salute degli altri ma anche rispetto alla nostra. Stavamo, prima della chiusura imponendo – ad esempio – il rispetto della distanza di sicurezza e all’uso di mascherina e guanti. Il comune ha provveduto alla sanificazione della struttura mercatale mentre ognuno di noi ha provveduto alla santificazione all’interno del proprio box. Ci troviamo in una situazione di crisi enorme con grandi quantità di merce che saremo costretti a buttare e pieni di debiti, fatti proprio per l’acquisto dei prodotti. Perché siamo diversi dai supermercati e dai piccoli negozi di quartiere?

CHIEDIAMO CON QUESTO APPELLO UNA VERIFICA NEL MERCATO (Pietro Metastasio di Fuorigrotta), PER DIMOSTRARE CHE ABBIAMO TUTTI I REQUISITI – COMPRESO IL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI – AFFINCHÈ IL MERCATO, SOLO PER QUANTO RIGUARDA I BOX ALIMENTARI, VENGA RIAPERTO. ALMENO CI SIA CONSENTITO DI ATTIVARE IL SERVIZIO ‘SALTA LA FILA’ DOVE I CLIENTI POSSONO CONTATTARE PRIVATAMENTE I COMMERCIANTI PER RICEVERE LA SPESA A DOMICILIO.

L’APPELLO È CONDIVISO CON ALTRI 40 COMMERCIANTI DEL SETTORE ALIMENTARE DEL MERCATO.