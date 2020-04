0 Facebook Nuzzi pubblica foto dei Quartieri Spagnoli con persone in strada, i napoletani si ribellano: “Basta, siamo in casa” Napoli Città 10 Aprile 2020 18:01 Di redazione 2'

Anche Gianluigi Nuzzi ha pubblicato un’immagine di un vicolo dei Quartieri Spagnoli a Napoli, in cui si vedono molte persone in strada nonostante i divieti chiedano di restare a casa e uscire solo per comprovate necessità. Immediata la protesta di molti cittadini napoletani che sono stanchi di essere accusati.

Il commento di Gianluigi Nuzzi

“Napoli, Quartieri Spagnoli …. Amiche e amici di Napoli vogliamo stare a casa? Vogliamo amare Napoli proteggendola? Forza!!!”, questo il commento di Gianluigi Nuzzi, che ha scatenato commenti di ogni genere. Da un lato c’è chi lo accusa di aver pubblicato una foto vecchia, dall’altro c’è chi dice che quella foto non sarebbe un vicolo di Napoli. Ci sono poi tanti napoletani stanchi di essere accusati da giorni, che ribadiscono come in molti stiano rispettando le regole e sono chiusi in casa da più di un mese.

Una parte dei commenti, invece, spiega che trattandosi di un vicolo sembra che ci siano molte più persone, ma in realtà se la foto fosse stata fatta in una strada più ampia, l’agglomerazione non ci sarebbe. A scrivere ci sono anche tante persone che non sono di Napoli e accusano questa critica costante che verrebbe fatta solo al capoluogo campano, quando file davanti ai supermercati e gente in strada ci sono in tutta Italia. La foto di Nuzzi ha generato un lungo dibattito, come capita spesso il pubblico si divide, da un lato c’è chi condivide il pensiero del giornalista, ma dice che andrebbe mostrata anche quella parta di popolazione che rispetta le regole, dall’altro c’è chi è stanco di questi commenti negativi su Napoli.

Il post di Gianluigi Nuzzi