0 Facebook Diretta di Matteo Salvini interrotta dall’urlo di un vicino: “Smettila di dire stro***te” News 9 Aprile 2020 18:26 Di redazione 1'

Brutta sorpresa per Matteo Salvini mentre era sul balcone della sua casa a Milano in diretta su Facebook. Il leader della Lega fa spesso live sui social per comunicare con i suoi follower.

La diretta di Matteo Salvini interrotta dall’urlo di un vicino

Questa volta, però, qualcosa è andato storto. Mentre Salvini era in procinto di spiegare quali dovrebbero essere le misure che il Governo deve attuare in favore delle imprese, si è sentito un urlo in lontananza: “Matteo smettila di dire stro***te”.

Il leader della Lega, sorpreso, ha alzato gli occhi al cielo e ha detto: “Chi è qua, ci sono urla, fa parte del condominio, d’altronde sono sul balcone. Lo saluto”. Il video, estrapolato da una diretta di qualche giorno fa, è diventato in poco tempo virale sui social.

Il video