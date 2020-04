0 Facebook Coronavirus, al Cotugno di Napoli docce sterilizzanti per i medici Cronaca 9 Aprile 2020 12:28 Di redazione 1'

Il Cotugno è ospedale modello nella cura dei malati di Covid19: il riconoscimento viene da Sky Regno Unito che ha trasmesso in Gran Bretagna un lungo servizio sull’ospedale napoletano. Per l’emittente televisiva si tratta infatti di uno dei pochi ospedali in cui non è stato contagiato neanche un medico o infermiere. Ma non solo. La struttura napoletana viene indicata come la migliore in Italia per organizzazione e qualità del servizio offerto.

La struttura sanitaria, insieme a tutto lo staff medico ed infermieristico, non si è fatto trovare impreparato nella lotta contro il coronavirus ed ha subito messo in campo le giuste misure preventive. In un video pubblicato su Facebook da Novel Cara, infettivologa dell’ospedale dei Colli, è mostrato il percorso delle docce clorate in pronto soccorso al Cotugno. I macchinari di sterilizzazione, in entrata ed uscita, sono come delle grandi docce dove il personale sanitario, che indossa la tuta ermetica, entra al proprio interno lasciandosi disinfettare dalla testa ai piedi. Questo percorso è fondamentale per impedire il contagio e lasciare l’ambiente salubre.