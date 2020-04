0 Facebook Porta a spasso un pappagallo ad Angri, il video diventa virale News 8 Aprile 2020 08:20 Di redazione 1'

Durante quest’emergenza da Coronavirus con il fatto che si può uscire solo per comprovate necessità e per portare a spasso un animale domestico, ma solo in prossimità della propria abitazione, se ne stanno vedendo di tutti i colori.

Ad Angri, in provincia di Salerno, un uomo è stato filmato mentre porta a guinzaglio un pappagallo. Avrà pensato, se si possono portare in giro animali domestici, perché no? Così ha interpretato a suo modo le disposizioni del Governo.

La scena, alquanto surreale, è stata ripresa da alcuni residenti che dai balconi hanno immortalato tutto con i cellulari. In poco tempo sono giunti carabinieri che hanno subito multato l’uomo, poiché ha violato le disposizioni. Il video, intanto, è diventato virale sui socail, in tantissimi stanno commentando l’originalità e l’invettiva di questo signore.