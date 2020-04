0 Facebook Meteo a Pasquetta, il tempo sarà bellissimo, giornata quasi estiva: scoppia l’ironia napoletana Meteo 8 Aprile 2020 13:36 Di redazione 2'

Quest’anno la Pasqua dovremo viverla tutti in isolamento, così come la giornata di Pasquetta. Nessuna gita all’aria aperta o braciata, l’emergenza Coronavirus ci impone di restare in casa e continuare a seguire le direttive del Governo per sconfiggere l’epidemia.

Come sarà il tempo a Pasquetta?

Dovendo restare in casa, poco importa delle previsioni meteo, se non fosse che a Pasquetta “miracolosamente” quest’anno il tempo sarà bello. Una giornata soleggiata con temperature che supereranno i 20 gradi, regalandoci praticamente un clima estivo. Uno scenario che non si vedeva da anni.

Generalmente a Pasquetta il tempo è sempre incerto, spesso piove o comunque la giornata non si schiarisce prima di una certa ora, condizione che ha reso negli anni difficile organizzare giornate all’aperto. Un aspetto su cui il popolo napoletano ha sempre ironizzato. Dunque, era inevitabile che con le previsioni di questa Pasquetta, in cui tutti dovranno restare a casa, si cominciasse a scherzare sui social.

In tanti stanno commentando le previsioni meteo con la classica ironia che contraddistingue i napoletani: “E ti pareva che quest’anno era bel tempo”, “Ora che sappiamo tutti cosa dobbiamo fare, ci sarà sole che spacca le pietre”, “Sarà bello dal divano godersi questa Pasquetta di sole”, queste e tante altre sono le battute che stanno circolando. Una cosa è certa, l’isolamento non ha fatto perdere ai napoletani la voglia di scherzare.