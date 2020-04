0 Facebook Lutto nel mondo politico e accademico napoletano: è morto Federico Rossi Politica 8 Aprile 2020 14:33 Di redazione 1'

Una scomparsa segna il mondo politico e accademico di Napoli, è morto all’età di 72 anni il professor Federico Rossi. Deceduto a Napoli, la salma è stata trasferita nel suo paese d’origine a Vallo della Lucania in Cilento. Per l’emergenza del Coronavirus non sarà possibile celebrare il funerale, ma ci sarà solo una benedizione in forma privata.

Muore Federico Rossi

Era stato professore associato dell’Università di Napoli Federico II per poi diventare ordinario presso l’Università degli Studi di Cassino, dove dal 1990 al 1996 fu anche Retore. Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Università nel Governo Dini, lasciò il suo incarico universitario.

In tanti ricordano la sua carriera politica quando quella accademica. Consigliere per le Politiche della Formazione Professionale con i ministri Antonio Bassolino e Cesare Salvi. Viveva da tempo a Napoli, dove nelle ore scorse è morto. Lascia la moglie e due figli.