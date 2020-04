0 Facebook Coronavirus in Campania, addio a Vincenzo il barista che viveva al Nord Vincenzo Tortora aveva 59 anni. È deceduto dopo che le sue condizioni sono precipitate. Lascia una moglie. Comunità sconvolta Cronaca 8 Aprile 2020 13:21 Di redazione 1'

Viveva da tempo a Candia in provincia di Pavia dove gestiva un bar tabacchi. Si era trasferito al Nord con la moglie Mariangela. Purtroppo quest’ultima non è riuscita a dargli l’ultimo saluto. Vincenzo Tortora è deceduto a 59 anni.

Come riportato da Il Mattino, Vincenzo era risultato positivo al coronavirus. Il 59enne era stato ricoverato presso l’ospedale di Vigevano dove le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al tragico epilogo.

Vincenzo Tortora era originario di Pagani, località in provincia di Salerno. Il 59enne era molto amato e conosciuto nonostante vivesse da anni a Candia. Sono stati in tantissimi a dedicargli un messaggio di affetto. Parole di cordoglio per tutta la sua famiglia.