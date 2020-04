0 Facebook Tragedia in Irpinia: due sorelle trovate morte in casa, spunta l’ipotesi suicidio Cronaca 7 Aprile 2020 15:59 Di Antonella Bianco 1'

Non sarebbe direttamente legata al coronavirus la morte di una 57enne di Salza Irpina, in provincia di Avellino, ritrovata cadavere assieme alla sorella di 53 anni, ma non c’e’ chiarezza su quanto accaduto in quell’appartamento.

Le due donne, Lucia e Cecilia Mazza, vivevano insieme da sole, ma la più anziana soffriva da tempo di problemi neurologici. L’isolamento forzato avrebbe acuito il suo malessere e la sorella, nel trovarla morta, si sarebbe suicidata.

A dare l’allarme i vicini insospettiti dalle finestre completamente spalancate nella piccola casa rurale. Sono stati avvertiti i carabinieri, che una volta entrati hanno trovato i corpi senza vita delle due donne. Sul posto anche il medico legale nominato dalla procura della Repubblica di Avellino, che dovrà’ stabilire le esatte cause della morte.