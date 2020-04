0 Facebook Coronavirus a Napoli, l’elenco degli 84 supermercati dove usare i buoni spesa Cronaca 7 Aprile 2020 08:14 Di redazione 3'

Sono 84 gli esercizi commerciali di Napoli città dove le famiglie (al momento circa 6mila) potranno recarsi nei prossimi giorni per usufruire del buono spesa. Un sussidio di 300 euro messo a disposizione dal Comune di Napoli per l’emergenza coronavirus.

Ecco l’elenco dei supermercati convenzionati:

MAXI CONVENIENZA SRL(VIA GIOVANNI ANTONIO CAMPANO 128)

CONAD(VIA ROBERTO BRACCO N.4/6/8)

CONAD(CORSO A. LUCCI N. 156)

Supermercato Decò(Viale Colli Aminei 209)

SG BUSINESS SRL(VIA C.S CESAREA,58)

SG BUSINESS SRL(VIA LAZIO 73)

SUPERMERCATO AZ SRL(CORSO DUCA D’ AOSTA 21/B)

TODIS(VIA BERNINI, 74)

DECO MAXISTORE(CORSO PROTOPISANI 1)

megamercato srl / Donna Vincenza(via m.parise 55/61)

FLOR DO CAFE'(Via Giacomo Leopardi, 78)

FLOR DO CAFE'(Via Pignasecca, 33)

FLOR DO CAFE'(Piazza Montesanto 9/10)

FLOR DO CAFE'(Via Giordano Bruno, 172/b)

FLOR DO CAFE'(C.so Secondigliano, 281)

FLOR DO CAFE'(Via Annella di Massimo, 31)

FLOR DO CAFE'(Via Lomonaco, 1)

FLOR DO CAFE'(Via Sanfelice, 17/19/21)

FLOR DO CAFE'(Via Diocleziano 52)

Supermercato Decò(Via Emilio Scaglione n. 464)

Supermercato Decò(Via Nuova San Rocco 56/A)

Supermercato Decò(Via nuova Toscanella 58)

TODIS GARIBALDI(CORSO GARIBALDI N. 390)

MAXISTORE DECO'(VIA GIUSTINIANO 150)

TODIS SOCCAVO(VIA STANISLAO MANNA, 26)

DODECA'(VIA ARENACCIA 154)

SOLE365 LEPANTO(Vi Lepanto 55-56)

SOLE365 DIOCLEZIANO(Via Diocleziano 105)

SOLE365 MATTI PRETI(Via Mattia Preti 19)

SOLE 365 RIONE LTO(Via D Fontana 179)

SOLE 365 RUOPPOLO(Vi G Ruoppolo 93b)

SOLE 365 SOCCAVO(Via Cornelia Dei Gracchi 28b)

SOLE 365 EPOMEO(Via dell’ Epomeo 59)

SOLE 365 COLLI AMINEI(Viale Colli Aminei 13-15)

SOLE 365 C.V.E(Corso vittorio Emanule 677)

SOLE 365-ARGINE(Via Argine 380)

SOLE 365-MEDINA(Via dell’incoronata 14/16)

CATANIA STORE S.R.L. (VIA ASCANIO 19 G )

ORTENSIA SRL(VIA S.GIACOMO DEI CAPRI 45 )

MARKET – C.so Europa(CORSO EUROPA/P.TTA S.STEFANO)

MARKET – Morghen(VIA MORGHEN 28/30)

MARKET – Mediterraneo(VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO,28)

MARKET – Lomonaco(VIA F.LOMONACO,5)

MARKET – Veniero(VIA S.VENIERO,25)

MARKET – Doria(VIA G.DORIA,56)

MARKET – Solario(VIA A.SOLARIO,5)

Express – FORIA(VIA FORIA,32)

Express – CARRETTO(VIA F.DEL CARRETTO,35/45)

Express – MEZZOCANNONE(VIA MEZZOCANNONE,99/A)

Express – C.V.EMANUELE(VIA C.V.EMANUELE,591)

Express – MARTUCCI(VIA MARTUCCI,99/101)

Express – D’ISERNIA(VIA ARANGIO RUIZ,65/A)

Express – PAISIELLO(VIA PAISIELLO,39)

Express – PIGNA(VIA PIGNA,177)

Le delizie(Via Stefano delle Chiaie,14)

NATURASI’ NAPOLI 3(GALLERIA VANVITELLI 7/8/9)

NATURASI NAPOLI5(VIA F. PETRARCA 123)

NATURASI NAPOLI4(VIA G. SANFELICE 16/18/20)

MD (VIA L. BIANCHI 75)

MD(Piazza Nazionale 42)

MD(VIA DELL’EPOMEO 386)

MISTER RISPARMIO(VIA b. Longo 122 C/D)

MISTER RISPARMIO(VIA b. Longo 281 C/D)

MD Napoli – Barra(Via delle repubbliche marinare )

MD Napoli – p.zza Garibaldi(Via Maddalena n. 40)

MD Napoli – Via stadera(Via Stadera n. 64 )

MD Napoli – Ponticelli(Via Bartolo Longo 261)

MD S. Giovanni a Teduccio(C.so sga Ted 551)

MD Napoli – Via Nicolardi(Via Nicolardi 88)

MD Napoli – Miano(Via Trentino )

MD Napoli – Secondigliano(Via del Cassano )

MD Napoli – Bagnoli(Via Ascanio 46)

MD Napoli – Loggetta(Via Pietro Testi 118)

MD Napoli S. Alfonso dei L.(Via S. Alfonso Maria Liguori)

MD Napoli – Fuorigrotta(Via Giulio Cesare )

MD Napoli – Via Diocleziano(Via Diocleziano 257)

MD Pianura(Via S. Donato)

Crai (Via dei Cimbri,11/19)

Ottimo Market(Via Scipione Rovito,12)

Crai(Via Vitorio Emanuele III 17,21,23)

MD MATERDEI(Via Duca Ferrante Della Marra n. 13)

MISTER RISPARMIO via G. Salerno 67

MISTER RISPARMIO Corso Secondigliano 522

MISTER RISPARMIO via Maddalena 40.