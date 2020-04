0 Facebook Violano le regole anti-covid e celebrano la messa delle Palme, denunciati parroco e fedeli L'intervento dei carabinieri. L'episodio accaduto a Sant'Arpino nel casertano. Multa e obbligo di quarantena per i presenti Cronaca 6 Aprile 2020 12:36 Di redazione 1'

Sono stati colti in flagranza di reato dai Carabineri della compagnia di Marcianise. Un parroco e alcuni fedeli sono stati denunciati per aver violato le norme restrittive varate per contenere l’emergenza causata dal coronavirus.

Come riportato da Teleclub, il prete con i fedeli stavano celebrando la messa per la Domenica delle Palme in chiesa. I militari sono entrati ed hanno identificato, denunciato e sanzionato i presenti secondo la legge.

I fatti sono accaduti a Sant’Arpino in provincia di Caserta. Tutti sono stati multati e dovranno rispettare un obbligo di quarantena dalla durata di 14 giorni. Del resto i decreti nazionali e regionali prevedono lo stop anche per le funzioni religiose.