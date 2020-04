0 Facebook Boris Johnson ricoverato in ospedale, sintomi ancora forti dopo 10 giorni News 6 Aprile 2020 08:15 Di redazione 1'

Boris Johnson nella tarda serata di ieri è stato ricoverato in ospedale, risultato positivo al Coroanvirus giorni fa, pare che le sue condizioni si siano complicate. Nelle ultime ore e il suo medico personale ha insistito affinché il premier, che si trovava in isolamento domiciliare, venisse ammesso “in via precauzionale” in un nosocomio della capitale.

Boris Johonson in ospedale

A destare l’apprensione dei sanitari è la febbre alta persistente e la tosse sempre più violenta: due segnali che non sono buoni. Anche la fidanzata nonché futura moglie del primo ministro, Carrie Symonds, incinta al sesto mese del sesto figlio ufficiale del premier, sarebbe divenuta positiva al Covid-19 con molta probabilità proprio tramite Johnson.

Si attendono ulteriori comunicazioni da Downing Street sulle condizioni del premier britannico.