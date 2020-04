0 Facebook Nonna Antonietta, a 90 anni cuce e regala mascherine: donazioni al Santobono e Monaldi Cronaca 5 Aprile 2020 15:20 Di redazione 1'

Nonna Antonietta, signora di Giugliano di 90 anni, è diventata la protagonista del momento. Dalla sua veneranda età, da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus, si è rimboccata le maniche e ha iniziato a cucire mascherine da regalare.

Le sue forniture sono arrivate all’ospedale di Giugliano, ma anche al Monaldi e al Santobono di Napoli. Un lavoro, quello di nonna Antonietta, che si sta rivelando davvero prezioso, dando protezione a volontari, ma anche medici e infermieri.

La storia di nonna Antonietta fa il giro d’Italia

Nonna Antonietta è diventata il simbolo della solidarietà sviluppatasi in questo momento d’emergenza. Il suo lavoro è seguito in un gruppo Facebook creato dalla nipote Marianna, dove vengono pubblicate tutte le consegne fatte e dove si cercano donazioni per il materiale necessario a produrre le mascherine. La storia di Nonna Antonietta raccontata anche da diversi telegiornali, ha commosso l’intera Italia.