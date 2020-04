0 Facebook Napoli piange storico commerciante, Franco Gallozza morto con Coronavirus, le parole dei figli Cronaca 5 Aprile 2020 14:43 Di redazione 2'

Alle vittime di Coronavirus in Campania si aggiunge Franco Gallozza, storico commerciante del quartiere Barra a Napoli. Titolare della Cremeria Rosticceria Gallozza, in corso Bruno Buozzi, giorni fa aveva contratto il Coronavirus con sua moglie.

Barra piange Franco Gallozza

La notizia era stata data dai figli sul profilo di Franco Gallozza: “Signore la mia vita è nelle tue mani. Ti affido a te la mia famiglia benedicila proteggila in questo momento così difficile per papà e mamma ti prego fa che ritornino presto fra noi. Ringraziamo tutti i nostri clienti che con messaggi e telefonate non ci fanno mancare il loro sostegno ed affetto ringraziamo tutti grazie di cuore solo con la preghiera possiamo sconfiggere questa Pandemia mondiale grazie da Paolo Andrea Luigi e Rossella Gallozza grazie aiutateci con la preghiera e con il vostro sostegno”. Questo il lungo messaggio che aveva ricevuto tante parole di sostegno.

Poi purtroppo è arrivata la triste notizia, che ha circolato velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano Franco Gallozza. In tanti lo ricordano come un uomo buono, dedito al lavoro e alla famiglia.