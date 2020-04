0 Facebook Dramma in città, donna di 40 anni trovata morta in casa: familiari avevano dato allarme Caserta 5 Aprile 2020 21:40 Di redazione 1'

Una donna di 40 anni è stata ritrovata senza vita all’interno della sua abitazione nella frazione San Clemente a Caserta. I familiari non la sentivano da un po’ così hanno avvertito le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco che ha dovuto forzare la porta per entrare. Non appena sono riusciti a introdursi nell’abitazione, hanno fatto la triste scoperta. La donna era senza vita, probabilmente già da 24 ore.

Secondo quanto riportato da Casertanews, pare che per terra ci fossero alcune bottiglie vuote. Non si conoscono ancora le cause del decesso. I carabinieri indagano sulla vicenda.