0 Facebook Violenta lite tra in famiglia, accoltella il fratello poi torna a casa e si ubriaca: arrestato Cronaca 4 Aprile 2020 21:24 Di redazione 1'

E’ accaduto a Flumeri, in provincia di Avellino. Una lite in famiglia è finita nel sangue. Un uomo di 40 anni ha accoltellato il fratello più giovane e poi è fuggito in casa sua. Sarebbe iniziato tutto con una discussione che poi è degenerata all’interno dell’appartamento dei genitori.

Lite in famiglia finisce nel sangue nell’Avellinese

Il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino, medicato, ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino, che dopo aver ascoltato la vittima, hanno rintracciato il fratello nella sua abitazione.

Quando sono giunti sul posto, il quarantenne era in evidente stato d’ebrezza ed era in possesso del coltello usato per l’aggressione. L’uomo è stato arrestato per lesione personali aggravate, inoltre, ha ricevuto una sanzione amministrativa per non aver rispettato i divieti imposti per l’emergenza Coronavirus.