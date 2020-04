0 Facebook De Luca annuncia, possibile riapertura a fine aprile: “Se siamo responsabili possiamo passare alla fase 2” News 4 Aprile 2020 14:15 Di redazione 3'

Vincenzo De Luca ha tenuto una lunga diretta su Facebook in cui ha annunciato il Piano Anticrisi della Regione Campania in cui ha illustrato tutte le misure di sostegno economico ai diversi settori per questo momento di crisi.

L’annuncio di De Luca sulla possibile riapertura

Il presidente della Regione ha spiegato che le prossime due settimane saranno cruciali per comprendere l’andamento dei contagi, per questo ha invitato le persone a restare a casa e a non rilassarsi nelle prossime feste, altrimenti torneremo indietro. “Non rilassiamoci perché i prossimi due fine settimana che abbiamo davanti sono decisivi per poter avviarci al superamento di questa crisi. Se in questo tempo adottiamo dei comportamenti irresponsabili allora si torna indietro. L’appello che faccio a tutti è quello di avere il massimo di responsabilità e rigore. Se sara così possiamo cominciare a guardare in fondo al tunnel altrimenti dobbiamo soffrire ancora parecchio”.

De Luca ha poi detto che soltanto limitando al massimo le uscite e comportandoci con responsabilità per fine aprile sarà possibile pensare a una fase 2. Non ha parlato di date in modo diretto. “Se siamo tutti responsabili possiamo pensare al passaggio alla fase 2 verso fine aprile”. Quindi, il presidente della Regione ha invitato nuovamente i concittadini a rispettare le regole”.

Spiegando che ha avuto diverse segnalazioni video di situazioni in cui ancora tante persone sono in strada, ha ribadito l’esigenza di una maggiore attenzione da parte di tutti, in particolar modo in vista delle feste. “Non dimentichiamoci che la nostra area metropolitana è la più congestionata d’Europa, qui va fatto uno sforzo in più per limitare i contagi”.

Poi ha concluso: “Non facciamo come è accaduto a Hong Kong e in qualche regione della Cina popolare dove avevano quasi azzerato il contagio, hanno allentato i freni e dopo neanche due settimane si è ripresentato il contagio. Noi dobbiamo azzerare il problema se vogliamo stare tranquilli in attesa di poter utilizzare il vaccino. Avremo due fine settimana decisivi, sono 10-15 giorni di sacrificio e potremo sapere se davvero abbiamo imboccato la strada discendente, Poi un poco alla volta possiamo riprendere le attività produttive, magari in settori nei quali è possibile tutelare i lavoratori ed evitare la diffusione del contagio”.