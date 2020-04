0 Facebook “Amicizia, aiuto e sorrisi”, la foto scattata al Pausilipon che ha commosso il web "Quello che può nascere in corsia tra due bambine", il post dell'ospedale su Facebook News 3 Aprile 2020 08:38 Di redazione 1'

“Questa bellissima fotografia racconta la storia di un’amicizia speciale, nata nelle corsie del nostro ospedale, tra due bambine che si sono “scelte” per affrontare insieme il lungo e difficile percorso di cura e guarigione! Una storia fatta di sorrisi, di coraggio, di attese, di forza e di sostegno reciproco che ci insegna che i sentimenti veri non hanno bisogno di un perché per nascere e che fioriscono anche nei luoghi più impensabili e nelle realtà più dure. Imparare la bellezza dei sentimenti puri dai bambini è forse il più grande privilegio di cui possiamo beneficiare noi che ci lavoriamo insieme. Grazie a Cristina Lentisco e a @paolae_paky per aver voluto condividere con noi la meraviglia e la potenza di questa immagine è grazie alle nostre piccoline che ci insegnano ogni giorno il vero valore dei sentimenti!!!“.

Questo il post su Facebook pubblicato dall’ospedale Pausilipon e che subito è diventata virare sui social. L’immagine ha mostrato due bambine sorridenti nonostante il ricovero in ospedale. Una lezione di amicizia e di amore per la vita che ha commosso il web.