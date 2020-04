0 Facebook Salerno, 44enne si lancia dalla finestra e si schianta sull’asfalto: deceduto sul colpo L'episodio è avvenuto in via Freda nel quartiere Pastena. Il tragico volo dal settimo piano. Sconosciuto il movente, indagini in corso Cronaca 1 Aprile 2020 09:38 Di redazione 1'

Dramma a Salerno, dove ieri un uomo di 44 anni si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. La vittima si è lanciato fuori dalla finestra del proprio appartamento. Un settimo piano di via Freda nel quartiere Pastena.

L’episodio è avvenuto ieri ed ha sconvolto l’intera comunità. Come riportato da L’Occhio di Salerno, sono sconosciuti i motivi che hanno portato R.I. all’estremo gesto. Quest’ultimo non aveva né moglie, né figli ed era stato di recente dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso. Arrivati anche i carabinieri, i militari hanno avviato i normali accertamenti del caso. Indagini in corso.