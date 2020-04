0 Facebook La storia di Elisabetta, giovane disabile: “Cedo il mio respiratore per salvare qualcuno” Storie 1 Aprile 2020 18:28 Di redazione 2'

L’emergenza Coronavirus ci sta insegnando tanto, ci sta mostrando la solidarietà che può nascere in un momento di difficoltà. La protagonista di questa storia è Elisabetta, una cittadina di Casoria, affetta da disabilità muscolare e respiratoria.

La storia di Elisabetta di Casoria

Elisabetta ha contattato la Regione Campania per cedere alcune attrezzature del suo respiratore in questo momento di difficoltà. A raccontare questa storia è stato Vincenzo De Luca, che in un post su Facebook ha scritto: “Un gesto bellissimo e commovente, di amore e solidarietà. Oggi siamo andati da Elisabetta, a Casoria, affetta da disabilità muscolare e respiratoria. Segue ogni giorno il gran lavoro che si sta facendo, e ci ha chiamato. Un nostro volontario, che ringraziamo, ha fatto da staffetta. Ha voluto donare le attrezzature monouso del suo respiratore per metterle a disposizione e dare il suo contributo. Un gesto che ci dà speranza e apre il cuore. Un grande abbraccio a Elisabetta”.

Il post di De Luca ha ricevuto in poco tempo moltissimi like e commenti, in tanti hanno apprezzato questo grande gesto di Elisabetta, un gran cuore che è un messaggio di speranza in un momento così difficile.