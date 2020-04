0 Facebook Coronavirus a Napoli, deceduto dipendente Eav: “Era una brava persona, non ce l’ha fatta” Il cordoglio dell'azienda Cronaca 1 Aprile 2020 08:31 Di redazione 1'

“Purtroppo il coronavirus ha fatto una vittima anche in Eav. Stamattina era stato intubato ma non ce l’ha fatta . Si tratta di un quadro degli uffici acquisti, un gran lavoratore, una persona per bene. Già da tre settimane non veniva più in azienda. Tutta l’azienda si stringe, sconvolta, al dolore della famiglia“.

Queste le parole scritte e pubblicate su Facebook sulla pagina dell’Ente Autonomo Volturno (EAV). È proprio in questo modo che è stato dato il triste annuncio. Così come riportato, la vittima è deceduta dolo che le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Addirittura il paziente è stato intubato. La vittima lavorava presso gli uffici acquisti.

IL POST SU FACEBOOK –