Controlli a Castellammare, festa di compleanno con 8 persone: tutte segnalate alla Asl Cronaca 1 Aprile 2020

Festeggiavano un compleanno di 16 anni come se nulla fosse. I carabinieri di Castellammare di Stabia sono intervenuti in un’abitazione nel quartiere Ponte Persica da cui provenivano schiamazzi e musica ad alto volume.

Sorpresi mentre festeggiavano un compleanno a Castellammare

Al loro arrivo hanno scoperto che era in corso una festa di compleanno di una sedicenne, celebrata insieme ad altri 7 familiari, in totale violazione delle disposizioni anti contagio, secondo cui non si possono andare a trovare familiari se non in caso di comprovata necessita.

I partecipanti alla festa sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati alla Asl, che dovrebbe provvedere l’imposizione della quarantena obbligatoria, così come disposto dall’ordinanza regionale.