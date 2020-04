0 Facebook Amedeo Minghi ricoverato in ospedale, lacrime in diretta e il messaggio dall’ospedale Spettacolo 1 Aprile 2020 15:50 Di redazione 2'

Amedeo Minghi è ricoverato in ospedale, non per il Coronavirus, ma per altre ragioni. E’ stato lui stesso a comunicarlo ai fan attraverso la sua pagina Facebook, riaperta da poco. Il cantante aveva deciso di chiuderla, ma adesso ha voluto inviare un messaggio a tutti i suoi fan.

Amedeo Minghi smentisce di avere il Coronavirus

Con la mascherina in volto e la voce un po’ affaticata, ha tenuto una lunga diretta, in cui ha inizialmente smentito la notizia che avesse il Coronavirus: “Sono in ospedale per ragioni diverse dal coronavirus, per tante piccole cose che hanno provocato dei problemi, ma non per coronavirus, non so chi abbia diffuso questa falsa notizia”.

Amedeo Minghi parla ai fan dall’ospedale

Poi ha voluto ringraziare i fan per l’affetto che gli hanno dimostrato: “Questa diretta è soprattutto per scusarmi con voi, per aver interrotto il dialogo così bruscamente per tanto, lungo tempo (…). Sapervi accanto per me è molto importante. Oggi ho riaperto la pagina e ho visto che siamo pochi, giustamente, avete detto basta, ti abbiamo scritto, aspettato, cercato quindi alla fine giustamente avete ritenuto opportuno andarvene da qualche altra parte, prima c’erano gli annunci con tantissimi di voi che partecipavano, ora ho visto, sempre di meno (…)”.

Nel saluto finale Minghi si è commosso e ha ribadito l’affetto che prova per il suo pubblico: “Sono le vostre lacrime, quelle del caldo…del sudore. La sostanza è questa, siamo tornati, ci vogliamo stare, vi vogliamo essere, se possibile come prima e anche più numerosi (…). Vi penso, spero che torniate numerosi su questa pagina per rivivere insieme le emozioni che sempre abbiamo condiviso, incontri, firmacopie, riprendere il filo del discorso che io ho interrotto e che voglio recuperare velocemente. Sono qui da Roma e vi dico grazie di tutto nella speranza di rivederci in qualche modo non lontano nel tempo magari con modalità diverse…piango di lacrime di emozioni. Buona vita a tutti e che sia in pace”.

La diretta di Amedeo Minghi dall’ospedale