C’è una prima vittima con Coronavirus a Ischia. La notizia sta circolando sui social network ed è stata data dal giornale Il Dispari. Si tratta di un uomo di cui però non si conosce l’identità.

Prima vittima con Coronavirus a Ischia

Intanto in Campania i casi positivi, stando all’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione, è arrivato a 2067. La vittima era ricoverata all’ospedale Rizzoli di Ischia, da giorni stava lottando contro il Coronavirus, ma purtroppo questa mattina ha smesso di respirare.

Tanti i messaggi di cordoglio per questa triste notizia, in molti si stanno stringendo al dolore della famiglia in questo triste momento.