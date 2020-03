0 Facebook Napoli, controlli emergenza Coronavirus: casi sospetti in struttura d’accoglienza e un morto, controlli in ritardo Cronaca 31 Marzo 2020 07:58 Di redazione 1'

Vincenzo De Luca ha disposto controlli straordinari in tutte le RSA della Campania (Residenze Sanitarie Assistenziali). Disposizione nata in seguito allo sviluppo di un vero e proprio focolaio in un centro a Sant’Anastasia.

Controlli in struttura d’accoglienza “Casa Famiglia” a Fuorigrotta

A Napoli è stata scoperta una struttura d’accoglienza, “Casa Famiglia“, in cui nonostante ci fossero diversi casi sospetti, molte persone riportavano i sintomi del Coronavirus, non sono stati allertati i sanitari, finché non è morto uno degli ospiti.

Sulla vittima, così come sul resto degli ospiti, sono stati effettuati i tamponi. Intanto una equipe di medici della Asl Napoli 1 è intervenuta per controllare la situazione di salute degli ospiti. Tre pazienti sono stati trasferiti in diverse strutture ospedaliere cittadine. Sulla vicenda indagano i carabinieri dei Nas.