Ernesto Pollice nuovo capo di Gabinetto del Comune di Napoli Napoli Città 31 Marzo 2020

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha formalizzato oggi con un proprio decreto la nomina di Ernesto Pollice a Capo di Gabinetto del Comune. Pollice era capo staff del vicesindaco, Enrico Panini.

Tra i provvedimenti varati nel pomeriggio dalla Giunta, riunitasi in video conferenza, e’ stata anche approvata la nomina, non piu’ ad interim, del segretario generale, Patrizia Magnoni, a direttore generale dell’ente. Il sindaco de Magistris ha inteso rivolgere a Magnoni e a Pollice ”il piu’ vivo ringraziamento per quanto stanno facendo soprattutto in questo delicato momento per la citta”’.