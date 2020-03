0 Facebook Dramma coronavirus, muore bimba 12enne: la vittima più giovane in Europa News 31 Marzo 2020 14:59 Di redazione 1'

Una bambina di appena 12 anni è morta in Belgio a causa del Sars CoV-2. Lo hanno annunciato oggi le autorità sanitarie locali. Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 98 decessi, tra cui quello della bimba. Sono 705 le vittime totali in Belgio, quasi 13mila i casi di positività.

“Si tratta di un evento molto raro, ma che ci ha sconvolti”, ha detto il virologo Emmanuel André nel corso della consueta conferenza stampa. Lo stato di salute della giovane, risultata positiva al coronavirus, è peggiorato improvvisamente dopo tre giorni di febbre. La 12enne è così la vittima più giovane del virus in Europa, dopo una 16enne in Francia e un 14enne in Portogallo.