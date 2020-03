0 Facebook Picchiato a terra da 5 carabinieri mentre l’auto è in fiamme, aperte due inchieste L'episodio è accaduto ieri a Salerno. È stata prima la vittima ad aggredire i militari. Poi botte e manganellate. Inchiesta penale e disciplinare Cronaca 30 Marzo 2020 14:14 Di redazione 3'

È stata aperta una doppia inchiesta su quello che è accaduto ieri all’uscita San Leonardo della tangenziale di Salerno. Come riportato da La Repubblica, una è di tipo penale ed è coordinata dal Capo procuratore Giuseppe Borrelli.

L’altra è disciplinare ed è condotta all’interno dell’Arma. Il caso è scoppiato dopo che un video girato e pubblicato ieri sui social ha mostrato un uomo, “affetto da disturbi comportamentali già noti ai suoi familiari“, forzare un posto di blocco e inveire contro i carabinieri, aggredendoli anche fisicamente.

Solo che dalle immagine è stata chiara anche la violenta reazione dei militari che prima in due, poi in tre e infine in cinque, hanno immobilizzato l’uomo a terra picchiandolo, usando anche i manganelli. Per questo motivo sono stati aperti i due fascicoli.

Dopo l’accaduto l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ed è stato denunciato a piede libero per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Evitato l’arresto per le sue condizioni psichiche: attualmente è ricoverato nel reparto di psichiatria nel nosocomio salernitano.

