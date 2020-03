0 Facebook Medici di famiglia, 2mila mascherine in regalo per loro dalla Fondazione Banco di Napoli Le dichiarazioni di Luigi Sparano e Corrado Calamaro (Fimmg Napoli) News 30 Marzo 2020 16:08 Di redazione 1'

“A nome di tutti i medici della medicina generale di Napoli che potranno beneficiare di questa donazione di mascherine, vogliamo ringraziare la Fondazione Banco Napoli. Da parte loro, un gesto di grande altruismo, un messaggio chiaro a sostegno dei medici e dei cittadini“.

Così Luigi Sparano e Corrado Calamaro (Fimmg Napoli) commentano la donazione che la Fondazione Banco Napoli ha fatto in favore della FIMMG Napoli. “Mai come ora – proseguono i medici di famiglia – abbiamo bisogno di sostegno per poter garantire la nostra salute e quella di tutti i nostri assistiti. Lottiamo contro un nemico insidioso e l’unico modo per ostacolarlo è quello di utilizzare questi preziosissimi presidi di protezione individuale. Ognuna di queste mascherine può salvare la nostra vita e soprattutto può salvare la vita di un paziente che ha già delle cronicità“.