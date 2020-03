0 Facebook Tragedia nel casertano, Nella uccisa dalla malattia: stroncata di notte a 33 anni La giovane è stata soccorsa dagli operatori del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale. Purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla Cronaca 29 Marzo 2020 19:17 Di redazione 1'

Un dramma ha colpito la comunità di Santa Maria a Vico, sconvolta da quanto è accaduto. È deceduta nella notte Nella Morgillo, insegnante 33enne da tempo affetta da una grave malattia. La triste notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

La giovane ha combattuto contro questo male per molto tempo, finché un malore improvviso non ne ha stroncato l’esistenza. Immediata la chiamata dei soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti ed hanno provveduto al trasporto urgente in ospedale della 33enne.

Purtroppo le sue condizioni di salute si erano aggravate e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nella era molto amata e conosciuta. Tantissimi i messaggi di affetto per lei e la sua famiglia.