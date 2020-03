0 Facebook Napoli: papà morto e mamma positiva, a 9 anni da sola contro il covid19 La triste vicenda è accaduta al Vomero. La piccola sta bene ma per ora è sconsigliato il trasferimento dai nonni Sport 29 Marzo 2020 17:02 Di redazione 1'

Il papà è deceduto pochi giorni fa stroncato dal coronavirus. Pochi giorni trascorsi a casa, poi il ricovero improvviso al Cotugno a causa del poeggioramento delle condizioni di salute. Infine, le complicazioni respiratorie e il tragico decesso.

La mamma, invece, è da giorni a letto con la febbre. Anche lei positiva al covid19. Per questo la figlia, una bambina di 9 anni, è come se fosse sola ad affrontare l’emergenza causata dal virus ma soprattutto il dramma familiare.

Come riportato da Il Mattino la vicenda ha riguardato una famiglia del Vomero, quartiere collinare di Napoli. Per la piccola ci sarebbe la possibilità di trasferirsi dai nonni ma i medici l’hanno sconsigliato. La bimba sta bene e non ha necessitato del test del tampone ma nel caso in cui fosse positiva diventerebbe un’arma rischiosissima per i due anziani.