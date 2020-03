0 Facebook Il coronavirus ferma anche ‘Un Posto al Sole, stop alla programmazione tv La più longeva delle soap andrà in onda con le nuove puntate fino al 10 aprile. Poi, forse, solo repliche Un Posto al Sole 29 Marzo 2020 18:05 Di redazione 1'

Non ci sono differenze ai tempi del coronavirus. La malattia non conosce né frontiere, né confini. Il covid19 non fa distinzioni tra generi, età, ricchi, poveri e settori professionali. Così la crisi e l’emergenza sono diventati globali.

Situazione che ha causato le conseguenti misure restrittive disposte dai vari governi e dalle regioni. Tra queste, oltre alla chiusura di quasi tutte le attività commerciali, c’è l’isolamento sociale dei cittiadini.

Isolamento necessario affinché non si diffonda il contagio. Lo stare in casa ha però pregiudicato anche l’attività lavorativa di tantissime persone. Tra queste ci sono anche i tecnici, gli operatori e gli attori di Un Posto al Sole.

La soap opera più longeva e famosa d’Italia, made in Napoli, è costretta ad interrompere la propria programmazione. L’ultima puntata andrà in onda in tv il 10 aprile. Probabilmente saranno trasmesse delle repliche. Dopo lo stop ancora non è stato deciso quando andranno di nuovo in onda le nuove puntate. Dipenderà da come andrà a finire la sfida contro il virus.