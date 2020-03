0 Facebook Coronavirus, bollettino nero in Campania: 7 i decessi Tre vittime in Irpinia e nel Sannio. Una a Sala Consilina Cronaca 28 Marzo 2020 13:17 Di redazione 2'

Sono sette le vittime ricoverate in Campania a causa del coronavirus. Come riportato da Il Mattino tre sono state registrate rispettivamente in Irpina e nel Sannio mentre una a Sala Consilina, in provincia di Salerno.

IN IRPINIA –

È deceduto un 59enne Forino, San Martino Valle Caudina e Villanova del Battista. Il test era stato eseguito mentre il paziente era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Poi altre due vittime, una originaria di Flumeri mentre per l’altra è atteso l’esito del tampone.

L’ultimo decesso ha riguardato una donna di 89 anni che era ricoverata nell’Unità Operativa di Chirurgia d’Urgenza dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino dallo scorso 19 marzo. Stesso destino per una donna 86enne di Ariano Irpino.

NEL SANNIO –

I tre decessi registrato si sono verificati tutti presso l’ospedale Rummo di Benevento. A questi si aggiungono 39 contagiati, “facendo la somma dei 14 già conosciuti – ha scritto Il Mattino –conteggiati nel report dell’Asl, più i 25 di Villa Margherita, riportate in un secondo documento ufficiale dell’azienda sanitaria. A questi, si aggiunge il caso di un dipendente dell’azienda sanitaria“.

A SALA CONSILINA –

Nella località salernitana dichiarata ‘Zona rossa’ dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, sono tre le persone ospitate dall’istituto Juventus, (una casa di cura) che hanno perso la vita a causa del Covid-19.

Tra loro l’ottantenne Antonietta Pica. Come riportato da Il Mattino: “Sono oltre 40 le persone positive nel centro, 34 sono ospiti, 8 gli operatori. Positivo anche il presidente della Fondazione che gestisce la struttura. Con il decesso di Pica sale a sette il numero delle persone che hanno perso la vita nel Vallo di Diano“.