Scampia vista dall’alto durante i controlli anti-covid19

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine per far si che siano rispettate le norme approvate contro l’emergenza causata dal coronavirus. Dai decreti del Governo a quelli della Regione Campania, l’unica regola è: state a casa.

Le uscite sono consentite solo se strettamente necessarie e motivate dal modulo di autocertificazione previsto dalla legge. Ma non tutti i cittadini riescono ad essere responsabili e ligi al dovere. Per questo carabinieri, polizia, vigili urbani ed esercito continuano a fare i dovuti controlli in strada.

Le immagini che seguono sono state registrate da un drone messo in moto dai carabinieri. Lo scenario è il quartiere Scampia dove i militari hanno strutturato diversi posti di blocco. Il quartiere appare deserto (ma no troppo) e tra gli edifici spunta alta e maestosa la figura del Vesuvio.

IL VIDEO –