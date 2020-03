0 Facebook Allerta meteo in Campania: in arrivo vento forte, nevicate e gelate Meteo 25 Marzo 2020 13:03 Di Antonella Bianco 1'

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte, nevicate e gelate dalle 14 di oggi mercoledi` 25 marzo fino alle 14 di domani.

Si prevedono, si legge in una nota, su tutto il territorio ad esclusione delle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 6 (Piana Sele e Basso Cilento), “nevicate con accumuli deboli o puntualmente moderati oltre i 400 metri e, localmente, anche a quote inferiori; quota neve in graduale risalita dalla sera. Gelate persistenti a quote superiori ai 400 metri e, localmente, anche a quote inferiori; quota gelate in graduale risalita dalla sera”. Su tutta la Campania, incluse le zone 1 e 6, invece, “Venti localmente forti con possibili raffiche”.