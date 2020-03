0 Facebook Napoli, la camorra non si ferma: bomba nella notte a Barra Cronaca 24 Marzo 2020 08:25 Di redazione 1'

Questa notte in via Bernardo Quaranta a Barra, quartiere orientale di Napoli, un ordigno artigianale e’ stata fatto esplodere davanti l’ingresso di una tabaccheria.

IL BOATO

Il boato e’ stato udito a distanza e ha attirato sul posto agenti della polizia che erano di turno. I danni sono stati ingenti ed e’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere un principio di incendio che si era verificato all’interno dei locali.

IL PRECEDENTE

Due giorni fa stesso copione, nello stesso quartiere, in una strada poco distante, via delle Repubbliche Marinare. Una bomba carta ha distrutto un’agenzia di auto a noleggio. Gli investigatori non escludono che si tratti di pressioni del racket in un’area contesa dal clan Mazzarella e da un ‘cartello’ composto dalle ‘famiglie’ Rinaldi-De Luca Bossa-Aprea.