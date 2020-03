0 Facebook Coronavirus, muore studente universitario di 30 anni, stava scrivendo la tesi di laurea News 24 Marzo 2020 14:54 Di Antonella Bianco 1'

E` uno studente universitario originario del Camerun ma residente a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, la più giovane vittima del Coronavirus in Toscana.

Christin Kamdem Tadjuidje aveva 30 anni ed era iscritto alla facoltà di Scienze Agrarie all’Università di Pisa. Ad annunciare la sua morte l’Associazione Studenti Camerunensi di Pisa. “Soffrendo di polmonite acuta, è stato trasportato all’ospedale Cisanello il 14 marzo. Negli ultimi giorni la situazione era migliorata così tanto che gli era stato tolto il respiro assistito – raccontano da Asc – è morto durante la notte tra il 22 e il 23 marzo durante una crisi improvvisa”. Christin stava preparando la tesi. “Ha lottato per anni per una laurea che non otterrà – affermano con dolore da ASC – era un membro molto attivo della nostra comunità, un fratello, un amico, un compagno…Che la sua anima riposi in pace”.