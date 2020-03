0 Facebook Massimo Ranieri ricorda Lucia Bosé: “Porterò sempre con me il tuo splendido sorriso” Spettacolo 23 Marzo 2020 16:55 Di redazione 1'

Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa dell’attrice spagnola Lucia Bosé. La donna, 89 anni, aveva contratto il Coronavirus, a dare la triste notizia è stato il figlio Miguel, con un post su Twitter. La sua scomparsa ha sconvolto molti artisti nostrani, tra cui Massimo Ranieri, che le ha dedicato un pensiero sulla sua pagina Facebook.

Massimo Ranieri ricorda Lucia Bosé

Il cantante napoletano ha postato un ricordo commosso, un’immagine in cui è al fianco di Lucia Bosé e la scritta: “Ciao Lucia cara, porterò sempre con me il tuo meraviglioso sorriso, la tua bellezza, la tua simpatia, il ricordo di momenti bellissimi passati insieme sul set del film ‘Metello’. Rip #LuciaBosé“.

Le parole di Massimo Ranieri

Il messaggio di Massimo Ranieri per Lucia Bosé ha ricevuto moltissimi like e commenti, tanti hanno espresso il loro dolore per questa triste perdita in un momento di emergenza che il mondo intero sta vivendo.

Il post di Massimo Ranieri