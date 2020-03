0 Facebook Allerta meteo della Protezione Civile in Campania, calo delle temperature e possibili nevicate Meteo 23 Marzo 2020 16:28 Di redazione 2'

La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania a partire dalla mezzanotte di questo lunedì fino alla stessa ora di martedì. Dureranno, dunque, 24 ore le avverse condizioni meteorologiche.

Nuova allerta meteo in Campania

Previsto un sensibile calo delle temperature su tutto il territorio e nevicate e gelate sulle aree interne. L’abbassamento delle temperature interesserà, infatti, tutti i settori della regione. Sulla zona 2 (Alto Volturno e Matese), sulla zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e sulla zona 5 (Tusciano e Alto Sele) con particolare riferimento alla parte interna di questa area specifica, si prevedono anche “Nevicate con deboli accumuli oltre i 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori. Gelate persistenti a quote superiori ai 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori“.

Meteo Napoli

Per quanto riguarda il meteo Napoli, nello specifico, già da questo lunedì si è assistito a un cambio delle condizioni climatiche, il tempo si è guastato e le temperature sono iniziate a calare, regalandoci un’aria decisamente più fresca. L’abbassamento del termometro continuerà nella giornata di domani con minime che arriveranno a zero gradi e massime ferme a 10 gradi. Soltanto nel fine settimana, le temperature cominceranno a risalire.