“Sono uscito dalla terapia intensiva grazie alla cura del dottor Ascierto”: la storia di Fausto Russo

News 22 Marzo 2020

Il peggio e` passato. Fausto Russo, 38 anni, atleta, ha contratto il coronavirus e per una settimana e` stato in terapia intensiva all`ospedale Santa Maria Goretti. Con il casco pressurizzato, il catetere e l`impossibilita` di muoversi, l`uomo ha firmato affinche` gli venisse somministrato il Tocilizumab, il farmaco anti-artrite in fase di sperimentazione all`ospedale Pascale di Napoli. Dopo due giorni tutto e` cambiato.

La storia di Fausto e` raccontata da Amalia De Simone per il Corriere della Sera: “Nel giro di quarantott’ore sono migliorato di circa il 60 – 70%. Posso solo ringraziare il dottore Ascierto per aver portato a conoscenza di tutti gli altri centri in Italia di questo farmaco e per aver guidato la sperimentazione perché si tratta di salvare vite umane. Io l’ho visto: di questo virus purtroppo si muore. Oggi ho ancora la mascherina vicino ma sto bene e so che non devo sforzarmi, il tampone ho detto che sono ancora positivo ma forse tra 3/4 giorni cambierà tutto e potranno dimettermi”.