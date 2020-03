0 Facebook Coronavirus, nessuna solidarieta` per i commercianti. Proprietario immobiliare: “Pagatemi il pigione” News 21 Marzo 2020 21:57 Di Antonella Bianco 1'

La drammaticità della situazione e le misure urgenti impiegate per contenere la diffusione dell’epidemia COVID-19 hanno avuto ricadute pesanti sul settore commerciale. Tantissime sono le attivita` che stanno chiudendo o sono in procinto di chiudere.

Al Vomero, quartiere collinare di Napoli, la situazione, come riporta Il Riformista e` veramente drammatica. In particolare un gruppo di commercianti di piazza Vanvitelli, alle prese con la gestione dei tanti dipendenti impossibilitati a lavorare o da dover tutelare, si sono visti recapitare tramite posta certificata la richiesta di un grande proprietario immbobiliare di richiesta del pigione per intero. Una cosa dovuta, certo, ma che vista l’enorme crisi si poteva convenire di rateizzare poiche` gli incassi dei commercianti per il mese di marzo sono quasi pari a zero.