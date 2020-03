0 Facebook Coronavirus in Campania, sale a 32 il numero delle vittime Crispano 21 Marzo 2020 10:47 Di redazione 1'

Crispano a lutto. A dare la notizia su facebook e` il sindaco Michele Emiliano scrive: “Con grande tristezza devo comunicarvi la scomparsa del nostro concittadino che era stato colpito dal coronavirus. Le sue condizioni si sono aggravate in pochi giorni e non è riuscito a superare la crisi. Alla famiglia va la mia vicinanza a nome di tutta la città. Questo lutto ancora di più deve spingerci a restare a casa. Questo virus é imprevedibile e fino a quando non saremo usciti dalla grave fase di crisi continueremo ad essere tutti fortemente esposti. Restiamo a casa, segnaliamo alle forze dell’ordine quando c’è qualcuno che non rispetta i divieti. Insieme ce la faremo”.

Settantaquattro anni, la vittima lascia moglie e figli. In misura precauzionale la famiglia rispetta a domicilio i protocolli di quarantena.