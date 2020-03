0 Facebook Coronavirus, i napoletani non resistono al sole: multe e denunce sulle isole e in citta` News 21 Marzo 2020 15:29 Di redazione 1'

A Napoli, in una giornata con temperature quasi estive, qualcuno ha pensato bene di andare in spiaggia a prendere il sole nonostante i divieti del decreto per il contenimento del Covid-19.

Sono stati per questo denunciati dai militari della stazione di Ischia un uomo di 45 anni e una donna di 29 perche’ sorpresi a prendere il sole su una spiaggia poco distante dalla caserma.

Due donne di 43 e 73 anni, invece, sono state deferite per inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’ dai militari della stazione di Procida.

Sono state trovate mentre facevano il bagno nello specchio d’acqua antistante la spiaggia della Chiaia. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale di Napoli hanno raggiunto via Coroglio per un gruppo di persone sulla spiaggia. Li’ gli agenti hanno trovato cinque donne, napoletane tra i 60 ed i 44 anni, intente a prendere il sole sulle sdraio che si erano portate da casa, e le hanno denunciate per inottemperanza alle prescrizioni. Sempre ieri a Salerno, sul litorale di Pastena, denunciati diverse persone che prendevano il sole.