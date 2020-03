0 Facebook Tragedia a Pontecagnano, muore operaio 28enne: schiacciato da un rullo La vittima era di origini picentine Cronaca 20 Marzo 2020 22:47 Di redazione 1'

Un operaio che avrebbe compiuto 28 anni il 6 aprile prossimo e’ morto, questo pomeriggio tra le 15.30 e le 16, in un incidente sul lavoro in una fabbrica di Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. Il decesso e’ avvenuto per schiacciamento.

Il giovane, originario nel comune picentino, sarebbe stato colpito da un rullo di grosse dimensioni in quella che, secondo una prima ricostruzione, e’ una tragica fatalita’. Sul posto, i sanitari del 118 del Vopi e i carabinieri della compagnia di Battipaglia.