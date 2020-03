0 Facebook Sant’Antimo, Addio ad Elisabetta: era la Prof. di tutti La triste notizia ha sconvolto l'intera comunità: "Ha cresciuto generazioni di studenti" Cronaca 20 Marzo 2020 11:11 Di redazione 1'

Sant’Antimo è in lutto. La cittadina dell’area Nord in provincia di Napoli è in preghiera per la triste scomparsa della professoressa Elisabetta Angelino. La drammatica notizia è stata riportata da Nano Tv.

La prof. è deceduta ieri gettando l’intera comunità nello sconforto. Elisabetta Angelino era molto amata e conosciuta. Già tantissimi i messaggi di affetto per lei e di solidarietà per la sua famiglia. La prof. insegnava musica presso l’istituto Romeo- Cammisa.

Elisabetta Angelino ha cresciuto generazioni di studenti, era diventata quasi un’istituzione a Sant’Antimo. Il suo amore per la vita, il lavoro e la famiglia è stato stroncato da una malattia. La Prof. ha lasciato un marito e due figlie.