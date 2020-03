0 Facebook Teatro San Carlo, parte #stageathome: online concerti e spettacoli Teatro 19 Marzo 2020 17:16 Di Elisabetta Fasanaro 2'

Con l’obbligo di rimanere a casa per evitare la diffusione del coronavirus, a volte può essere difficile trovare qualche attività da fare in casa, che tenga alti sia la nostra attenzione che il nostro umore.

Il Teatro San Carlo di Napoli è venuto quindi incontro agli italiani con l’iniziativa #stageathome: sui canali Facebook, Instagram e Twitter del San Carlo sarà infatti possibile accedere ad una serie di registrazioni di concerti e spettacoli messi a disposizione per gli habitué del teatro o semplicemente per chi vuole provare qualcosa di diverso.

Oltre agli spettacoli ci saranno anche approfondimenti e interviste disponibili su YouTube, RaiPlay ed Opera Vision.

“In questi tempi difficili – ha affermato la sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, Rosanna Purchia – Il Teatro di San Carlo sente ancora di più la necessità di rafforzare la propria mission civile regalando, per quanto possibile, un attimo di spensieratezza, bellezza, arte, risvegliando in ciascuno, grazie a quei valori che costituiscono l’identità del nostro Paese, quel forte senso di comunità necessario a superare questo momento di difficoltà. La nostra attività di Spettacolo dal vivo è un’attività collettiva fatta con l’uomo e per l’uomo. Per questo siamo aperti virtualmente solo in maniera temporanea, ma torneremo presto perché fino a quando il San Carlo suonerà dentro e fuori le proprie mura ci sarà speranza per Napoli e per il mondo”.

Le registrazioni saranno trasmesse sempre alle ore 20, e permetteranno di godersi alcuni dei concerti, opere e balletti più celebri al mondo.

MARZO

21 marzo – BALLETTO Cenerentola – di S. Prokofiev

23 marzo – OPERA Otello – di G. Rossini

25 marzo – BALLETTO Lo schiaccianoci – di P. I. Tchaikovsky

28 marzo – OPERA Ermione – di G. Rossini

30 marzo – CONCERTO Zilberkant / Laca

APRILE

01 aprile – OPERA Manon Lescaut – di G. Puccini

04 aprile – OPERA Carmen – di G. Bizet

06 aprile – BALLETTO Pulcinella – di I. Stravinsky

08 aprile – BALLETTO La Dame aux Camélias – di C. Davis